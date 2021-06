Mille dollari dalla Società Canicattinese del Connecticut al Museo Tempo

Una donazione di mille dollari al Museo Civico Tempo di Canicattini Bagni da parte della Società Canicattinese in America, nel Connecticut, per supportarne il lavoro di ricerca, documentazione e conservazione della memoria sul fenomeno migratorio che da anni realizza, diventando punto di riferimento in Sicilia per quanto riguarda l’emigrazione di fine ‘800 inizio ‘900, e degli anni a seguire, dei siciliani ed in particolare dei canicattinesi.

A comunicare la decisione assunta all’unanimità dall’assemblea dei soci della Società Canicattinese del Connecticut è stato il suo Presidente, Paul Pirrotta.

"Ringrazio dal profondo del cuore tutti i nostri concittadini d’oltreoceano e il presidente Paul Pirrotta per l’incensante lavoro di collegamento che svolge con la nostra comunità di Canicattini Bagni – ha sottolineato il sindaco Marilena Miceli -. Un legame forte quello tra le due comunità che non è mai venuto meno nel corso degli anni, ma che oggi si rafforza sempre di più e si pone all’attenzione soprattutto degli emigranti di nuova generazione che vogliono conoscere e riappropriarsi delle proprie radici identitarie".

"Siamo stati dei visionari in questo – ha aggiunto il presidente Paolo Amenta – quando decidemmo di recuperare una struttura chiusa, l’ex Orfanotrofio Cassarino, trasformandolo in un Museo per raccogliere, con la collaborazione delle realtà associative e le professionalità locali, il vasto e ricco patrimonio culturale, storico, ambientale, architettonico, gastronomico e delle tradizioni della città del Liberty e della Musica, qual è Canicattini Bagni, e del territorio degli Iblei, per farne un capitale di conoscenze e saperi da trasferire alle giovani generazioni affinché ne conservino la memoria".