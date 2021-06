Siracusa, nuova tecnologia di monitoraggio della rete di Italgas

“Picarro Surveyor”, la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas, è stata presentata da Italgas, concessionaria del servizio di distribuzione a Siracusa del gas naturale, al sindaco Italia. Montato su un mezzo di servizio, la strumentazione consente il controllo delle condotte e svolge una funzione di ricerca preventiva delle dispersioni.

“È un macchinario - spiega il primo cittadino - che consente a tutti di sentirci più sicuri non solo nel risolvere le emergenze con interventi quasi chirurgici prima che l’odore arrivi all’utente, ma anche per prevenire, attraverso la puntuale manutenzione della rete, incidenti da esiti potenzialmente nefasti. Inoltre, l’apparecchiatura viene montata su un’auto ibrida e, dunque, in linea con la nostra politica di riduzione dell’inquinamento”.

“Il sistema- hanno spiegato i rappresentanti di Italgas- consiste in una sofisticata “sensing technology” che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore, in particolare “parti per miliardo contro parti per milione”.

Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.