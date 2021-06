Noto, durante una lite minaccia un uomo di utilizzare l'arma che detiene: denunciato

Litiga con un altro uomo e lo minaccia di utilizzare l’arma da fuoco legalmente detenuta. E' accaduto a Noto.

La vittima presenta denuncia e i Carabinieri si recano in casa dell’uomo per procedere al ritiro cautelativo dell’arma dichiarata. Nel corso della contestuale perquisizione i militari hanno rinvenuto munizioni non denunciate ed una pistola giocattolo modificata e quindi in grado di far fuoco.

L’uomo è stato denunciato per detenzione di armi e munizioni ed è stato segnalato per la valutazione della revoca dell’autorizzazione alla detenzione di armi.