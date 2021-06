Noto, lite in strada: una 64enne denunciata

Una donna di 64 anni di Noto denunciata per percosse, lesioni personali aggravate dall’uso di armi improprie e dai futili motivi, oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e danneggiamento.

L’11 giugno scorso la lite fra due donne vicino ad una gelateria con la 64enne che accusava l'altra di averle sottratto dei soldi in passato. Neanche l'intervento dei vigili urbani calmava gli animi: anzi le due donne lanciavano tavolini e sedie agli agenti della municipale, uno dei quali veniva colpito ad una gamba.

All'arrivo della Polizia la donna si rifiutava di fornire le proprie generalità e inveiva contro gli agenti.

Da qui la denuncia in stato di libertà.