Siracusa, in possesso di cocaina e marijuana: arrestato 26enne

Blitz degli agenti delle Volanti sul terrazzo di un palazzo di via Algeri.

L'irruzione ha consentito di sorprendere un giovane di 26 anni, che tentava la fuga. Prontamente bloccato, è stato perquisito e trovato in possesso di 15 dosi di marijuana, 30 di cocaina e 580 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Per il giovane sono stati disposti i domiciliari.