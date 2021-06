“Siracusa & Alessandria, l'Italia a fumetti”, la nuova partnership tra le due Confcommercio

un progetto che intende valorizzare il genere letterario dei racconti illustrati, tanto caro all’illustre scrittore siracusano. Il progetto, nato dalla consolidata partnership tra la Confcommercio di Siracusa e quella di Alessandria, si sviluppa sulla tematica “Siracusa & Alessandria, l'Italia a fumetti”,

Diversi gli ambiti e le iniziative previste dal progetto “Siracusa&Alessandria, l’Italia a fumetti”:

A partire dal 1° luglio e fino al 19 agosto 2021, giovani illustratori (under 42) potranno sfidarsi in un contest creativo, inviando la propria opera originale, su un tema a scelta tra valorizzazione di uno dei due territori (Alessandria e i fumetti; Siracusa e i fumetti) o messaggio di ripartenza (Un fumetto per le ripartenza) dopo le vicende che hanno scosso e cambiato i contesti socio-economici negli ultimi 15 mesi. Saranno premiate le prime tre opere (una per ogni categoria) e tutte le opere in concorso saranno esposte durante la settimana vittoriniana della cultura a Siracusa (1-4 settembre) e nel periodo di Alecomics ad Alessandria (10-12 settembre).

oltre al contest per giovani illustratori, proporrà anche diverse iniziative, fra le quali: momenti di dibattito tra esperti di fama internazionale nel mondo dei balloons, workshop di settore ed una mostra espositiva sulla storia del prestigioso Premio Vittorini, oltre che del legame con il fumetto e le due città.

“Abbiamo voluto dare un nuovo impulso al già importante Premio Nazionale Letterario Elio Vittorini - hanno sottolineato il presidente e il direttore generale di Confcommercio Siracusa, Elio Piscitello e Francesco Alfieri - attraverso il gemellaggio con la Confcommercio di Alessandria che da anni ha dimostrato un vero e significativo attaccamento alla nostra terra.