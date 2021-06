Siracusa, tessere Ast 2022: istanze entro il 31 luglio

Vanno presentate entro il 31 luglio all’Ufficio di Servizio sociale circoscrizionale di appartenenza le istanze per il rilascio della tessera Ast per percorsi urbani ed extraurbani per il 2022 da parte del Comune di Siracusa.

Requisiti per il rilascio sono il compimento di 60 anni per gli uomini, di 55 anni per le donne. Altro requisito è il reddito: per anziano unico componente l'Isee deve essere di 10.053,81; per anziani facenti parte di nucleo familiare con due o più componenti l'Isee non può superare i 20.107,62 euro.

L' istanza, redatta in carta libera su modulo disponibile presso le circoscrizioni, deve essere corredata dall'attestato Isee, da autocertificazione e da 2 foto tessera.