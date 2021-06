Noto, Spiagge sicure: allestite 2 postazioni con i bagnini dell'Avcn

Anche quest’anno è ripartito il progetto Spiagge Sicure, realizzato dal Comune di Noto in collaborazione con i bagnini della Protezione Civile Avcn.

Le due torrette sono state allestite vicino alla Seconda Scaletta e agli Scogli Bianchi. Saranno presidiate dalle 9 alle 19 di tutti i giorni: i bagnini avranno a disposizione un pattino per gli interventi in acqua e gli strumenti per il pronto intervento in caso di emergenza e necessità.

Inoltre alla Seconda Scaletta è stata allestita una zona dedicata a chi ha difficoltà motorie: sarà possibile usufruire della Job Chair, la sedia speciale per accedere in acqua e muoversi sulla sabbia con maggiore facilità.