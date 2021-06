Priolo, consegna attestati di gratitudine per la Guardia di Finanza

Attestati di gratitudine alla Guardia di Finanza per l’impegno e la vicinanza nei confronti della comunità priolese.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale e della presidenza del consiglio, ha visto nelle scorse settimane la consegna di analoghi riconoscimenti a Carabinieri, Polizia di Stato, Protezione Civile, Polizia Municipale, Misericordia, cooperative.

Presenti oggi alla cerimonia, all’interno dell’aula consiliare, il sindaco Pippo Gianni, il presidente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte, l’assessore Tonino Margagliotti, il Comandante dei Vigili Urbani, Giovanni Mignosa e i rappresentanti delle Fiamme Gialle.

“Oggi - ha detto il primo cittadino - ringraziamo in particolare la Guardia di Finanza per il supporto nelle attività di prevenzione e controllo anti-Covid. In questi ultimi mesi, così come ogni giorno dell’anno, abbiamo sentito forte la loro vicinanza e la presenza sul territorio, ”

“Vogliamo - ha affermato il presidente Biamonte - che il ruolo delle Forze dell’Ordine sia sempre riconosciuto, a prescindere dall’emergenza pandemica. Donne e uomini che per tutelare la vita degli altri mettono giornalmente a repentaglio la propria, costretti molte volte a lavorare in condizione di disagio estremo, sia per carenza di risorse economiche che tecniche. Il Parlamento nazionale deve trovare le soluzioni sotto ogni profilo: adeguati stipendi, incremento del personale, risorse finanziarie e strumentali”.