Qualità della vita per bambini giovani e anziani in provincia di Siracusa: c'è ancora molto da fare

Quest'anno la graduatoria sulla Qualità della vita del Sole 24 ore è declinata per i tre target generazionali.

Le tre nuove classifiche “generazionali” (ciascuna composta da 12 parametri) misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani. Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti.

Nella classifica per bambini da 0 a 10 anni la provincia di Siracusa occupa l'81° posto su 107. Nella gradutoria giovani da 18 a 35 anni, la provincia aretusea è 68ma e nella gradutoria per gli over 65 è 90ma.

A livello nazionale Cagliari si distingue per essere una provincia a misura di bambino. Ravenna un luogo attraente per i giovani. Trento svetta per il benessere degli anziani.