Siracusa, secondo ciclo di disinfestazione nelle località balneari

Secondo ciclo di disinfestazione nelle zone balneari di Siracusa dove in questi giorni si è registrata un’accentuata presenza di mosche e altri insetti.

Oggi operai al lavoro da Fontane Bianche, domani zona Milocca, mercoledì Ognina, giovedì Fanusa, venerdì Arenella e sabato zona Lido Sacramento.

Stamattina, inoltre, sono riprese le attività per la rimozione di materiali in cemento-amianto abbandonati in varie zone del territorio: gli operai sono intervenuti nell’area del mercato ortofrutticolo, in altri siti lungo via Elorina e poi in via Italia. I materiali, secondo prassi, vengono prima coperti di una particolare vernice per fissare la fibra di amianto e poi recuperati e smaltiti secondo le procedure previste dalla legge.