Ottimo piazzamento per il siracusano Nicolò Fava ai campionati italiani di Riccione

Ottimo piazzamento per Nicolò Fava, atleta della società Aretusa Skate in Line ai campionati italiani di pattinaggio, nella categoria juniores maschi. Le gare si sono svolte ieri a Riccione: nella maratona di 42 chilometri in linea, Fava si è piazzato al decimo posto.

Grande la soddisfazione del giovane siracusano e della società sportiva di cui veste i colori