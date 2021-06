Maestri infioratori di Noto all'opera in via della Spiga a Milano

Da giovedì1 luglio a sabato 3 luglio, Via della Spiga a Milano ospiterà 60 maestri infioratori di Noto che trasformeranno in 48 ore oltre 100 metri della prestigiosa strada in uno spazio espositivo open air, ravvivato da 13 tele dipinte dai petali di 200 mila fiori tra garofani, gerbere, rose nell'ambito della prima edizione della “Semina - L’Infiorata di Via della Spiga”, un evento volto a celebrare una nuova stagione di rinascita e rigenerazione urbana sostenibile, che si inserisce nel calendario de “La Bella Estate di Milano”.