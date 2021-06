Siracusa, il progetto “I colori del silenzio” in onda sul magazine Play Mag. VIDEO

Il progetto “I colori del silenzio”, in fase di realizzazione alla borgata Santa Lucia per valorizzare degli spazi attraverso interventi di “urbanismo tattico”, al centro di un servizio andato in onda su Play Mag, il magazine di Rai Play dedicato ai giovani e che racconta l’arte, la cultura e le tendenze.

Il filmato illustra i contenuti del progetto facendo parlare i veri protagonisti: i docenti e gli studenti dell’Accademia di belle arti di Siracusa (il direttore Alessandro Montel e Roberta Bianca) e del liceo artistico “Antonello Gagini” (la professoressa Jessica D’Agata e Leonardo Leonardi). A tirare le somme, la storica dell’arte Giada Cantamessa, curatrice del progetto.

Per vedere il servizio andato in onda su Rai Play CLICCA QUI

Oltre a Raiplay, de “I colori del silenzio” si è occupata anche Radio Fantastica, altra emittente attenta alla cultura e ai giovani, con una intervista all’assessore Fabio Granata.

Finanziato dal Mibact (unico caso in Sicilia) con i fondi della legge 77 del 2006, “I colori del silenzio” è realizzato sotto la supervisione dell’architetto Guido Meli, responsabile tecnico per conto del ministero. L’obiettivo è di realizzare una connessione tra piazza Santa Lucia e il mare, fino alla Sbarcadero, valorizzando gli spazi per consegnarli alla piena fruizione.