Noto, consegnati due nuovi mezzi per il trasporto dei soggetti deboli nei luoghi di cura

Sabato mattina sono stati consegnati i due nuovi mezzi di trasporto concessi da Pmg Italia in comodato d’uso gratuito al Comune di Noto che, grazie alla collaborazione con il circolo Auser, permetterà di continuare il prezioso servizio di trasporto ed accompagnamento dei soggetti deboli in luoghi di cura o verso gli hub vaccinali.

Quest’anno sono 35 le aziende private coinvolte. A benedire i nuovi mezzi speciali è stato don Eugenio Boscarino, alla presenza del sindaco Corrado Bonfanti, dell’assessore al Welfare Roberta Garofalo. Presenti anche Santo Boscarino, responsabile Auser di Noto, i soci dell’Auser e, tra di loro, anche gli autisti-volontari, Emilia De Vara e Antonella Di Pietro della Pmg Italia, Pippo di Natale, presidente regionale Auser, ed Enrico Piron, componente della presidenza nazionale dell’Auser.

Sono stati più di 5mila gli interventi annuali effettuati grazie al Progetto di Mobilità Garantita: 2.184 servizi per gli anziani, 936 per i diversamente abili, 2.112 servizi sociali, per un totale, su base biennale, che supera quota 10mila.

“Una esperienza straordinaria quella vissuta in questi anni vicino all’Auser - ha commentato Corrado Bonfanti Sindaco di Noto - insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi e affermato la priorità della persona, specie se anziana e bisognosa, su tutto”.

Dopo la consegna dei mezzi, alle aziende che hanno reso possibile il rinnovo del progetto è stato consegnato un attestato di partecipazione.