Nel Trapanese, abusi e violenze sulla moglie: ridotta in schiavitù

Costretta a subire continui abusi sessuali, obbligata all'accattonaggio e ridotta in schiavitù.

Questa la condizione in cui era costretta a vivere una donna per colpa del marito 57enne, arrestato questa mattina dalla Polizia con le accuse di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali ai danni della moglie.

L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura di Messina.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Castelvetrano.