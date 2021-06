Pachino, deve scontare 10 mesi per evasione: arrestato

Deve scontare 10 mesi per evasione, reato commesso nel 2018.

Si tratta di un 41enne di Pachino, raggiunto da un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Siracusa eseguito dai Carabinieri.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.