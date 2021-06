Siracusa, in possesso di droga in via Algeri: arrestato 31enne

Un siracusano di 31 anni sorpreso in via Algeri in possesso di 13 grammi di cocaina, 1 grammo di crack e 13 grammi di marijuana, oltre a 198 euro in contanti, probabile provento dell’ attività di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento della droga.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.