Il presidente Mattarella al Teatro Greco di Siracusa il 19 luglio

iI presidente della Repubblica, Sergio Mattarella torna a Siracusa: il 19 luglio, secondo rumors che non hanno ancora conferma ufficiale, sarà al Teatro Greco per assistere alla rappresentazione di Coefore Eumenidi di Eschilo, per la regia di Davide Livermore.

Il capo del cerimoniale del Quirinale, nei prossimi giorni, sarà nel capoluogo aretuseo per definire tutti gli dettagli della visita del presidente.

Mattarella era stato a Siracusa, al Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, il 23 settembre del 2018 in occasione di una cerimonia commemorativa dedicata al suo storico fondatore e presidente, il professor M. Cherif Bassiouni.