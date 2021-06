Siracusa, inizia una settimana con caldo tropicale e temperature roventi

Il grande caldo tropicale non lascia la presa in particolare al sud.

Già da oggi, lunedì 28 giugno, secondo le previsioni diffuse da Il Meteo.it, le temperature saranno roventi e a Siracusa la massina sfiorerà i 40° C. Ma la fase più calda è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1 Luglio. Proprio per la giornata di mercoledì a Siracusa la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46°C.