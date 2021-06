Stop da oggi all'obbligo della mascherina all'aperto. Ecco quando servirà

Dopo la cancellazione del coprifuoco, cade da oggi un altro obbligo determinato dalla pandemia da covid: non sarà più obbligatorio, in zona bianca, indossare le mascherine all'aperto, ma solo averle con sè per metterle in caso di rischio assembramenti (mercati, fiere, code) in luoghi chiusi o sui trasporti pubblici.

Le persone devono sempre portare con sè una mascherina in modo da poterla indossare ogni qualvolta si creino tali condizioni; viene poi raccomandato fortemente l'uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto. La mascherina deve essere sempre indossata negli ambienti sanitari secondo i protocolli in essere e in tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Restano in vigore tutte le regole e i protocolli stabiliti per l'esercizio in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative.

C'è, però, la spada di Damocle della variante delta, arrivata secondo gli ultimi dati Iss a sfiorare il 17% di tutti i contagi nella Penisola, che probabilmente diventerà dominante entro l'estate, e potrebbe portare a un rialzo dei casi. Sarà fondamentale, viene ripetuto dal Governo, vaccinare quanto più possibile anche durante l'estate.