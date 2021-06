Siracusa, Guglielmo Pacchione confermato presidente Cna Balneatori

Guglielmo Pacchione confermato presidente Cna Balneatori Siracusa.

Si sono riuniti nei giorni scorsi gli operatori balneari aderenti a Cna: al centro del dibattito il lavoro svolto per l'ottenimento della estensione sulla validità delle concessioni al 2033. A seguire un focus sulle principali problematiche ancora in campo, semplificazione normativa, confronto serrato con i Comuni per la adozione dei piani di utilizzo marittimo, potenziamento degli uffici pubblici per una più fluida relazione tra il pubblico e il privato.

"Permangono ancora tante criticità - ha dichiarato Pacchione - ma è innegabile la mole di lavoro svolta. Ricominciamo con più entusiasmo di prima consapevoli di avere tanta responsabilità".

A comporre il nuovo direttivo anche Giuseppe Reale, Giuseppe Giudice, Giuseppe Tropea, Stefania Caldarella, Gioele Li Gioi, Alessandra Betulla e Sebastiano Empolo