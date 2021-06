Siracusa, in auto con 300 chili di cavi di rame: 5 denunciati

Cinque persone, quattro siracusani ed un sardo, denunciati dai Carabinieri per ricettazione in concorso.

I militari durante un posto di controllo hanno notato una Toyota Corolla viaggiare lentamente e con gli ammortizzatori quasi a terra. Procedendo al controllo del veicolo hanno trovato nel bagagliaio ed in parte nell’abitacolo 300 chili di cavi di rame di cui non hanno saputo giustificare la provenienza e diversi attrezzi atti al taglio e allo scassinamento.

Inoltre il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Da qui la denuncia, il sequestro dei cavi, degli attrezzi e dell'auto.