Siracusa, da oggi bus gratuiti per Ortigia: scatta la protesta dei lavoratori Util Service

Oggi primo giorno del servizio di collegamento con bus gratuiti per Ortigia a seguito di un accordo tra Comune e Ast che fino al 15 ottobre consentirà di lasciare l'auto e prendere il mezzo pubblico per raggiungere il centro storico. L'Ast metterà a disposizione 6 mezzi con i propri autisti.

E a rimetterci in tutto questo sono i 13 lavoratori di Util Service, che hanno ricoperto il ruolo di autisti delle navette elettriche fino a quando queste sono state in funzione. E così questa mattina si sono recati al parcheggio di via Von Platen, capolinea del nuovo servizio, e per protesta hanno fatto ritardare la partenza dei bus, la cui prima corsa era prevista per le 8.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la Digos: i lavoratori sono stati fatti spostare fuori dal parcheggio, anche per evitare che gli animi potessero scaldarsi oltremodo. I lavoratori hanno consentito la partenza dei bus, solo dietro l’impegno di ottenere un incontro con l’amministrazione.

All'annuncio un paio di giorni fa, del nuovo servizio i sindacati erano stati piuttosto duri con l'amministrazione colti di sorpresa dalla novità dell'utilizzo degli autisti dell'Ast: "Proprio nel tavolo di raffreddamento tenutosi martedì presso l’ispettorato del lavoro - dichiarano Vasquez, Pintacorona e Floridia, segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - il Comune con Il capo di gabinetto ed il segretario generale, avevano assicurato che si sarebbe fatto il possibile per salvaguardare anche l’occupazione degli autisti util service.”