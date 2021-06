Siracusa, l'Italia batte l'Austria: la festa dei tifosi azzurri in corso Gelone

Un'invasione tricolore ieri sera in corso Gelone, a Siracusa, subito dopo il triplice fischio finale che ha decretato la vittoria dell'Italia sull'Austria e il passaggio di turno agli Europei di calcio. Giovani e giovanissimi, ma non solo, armati di bandiere hanno festaggiato per oltre un'ora: clacson, trombette, cori e balli per liberare la tensione che ha attanagliato tutti per l'intera partita, supplementari compresi. Alla fine la gioia è stata incontenebile e, come avviene sempre, qundo c'è un risultato sportivo da festeggiare, tutti arrivano in corso Gelone in moto, in auto, a piedi per condividere la soddisfazione collettiva. L'Italia si è qualificata per i quarti di finale e stasera conoscerà il nome della sua prossima avversaria: Belgio o Portogallo. E tutti sperano di potersi rivedere a fine gara per una nuova festa.

