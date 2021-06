Siracusa, chiusura Talete: i ristoratori di Cna: "Necessaria alternativa"

“L’improvvisa chiusura del parcheggio Talete, principale area di sosta dell’isola di Ortigia, ha messo in seria difficoltà le attività economiche che avevano appena ricominciato a lavorare e se non si metterà in campo un sistema di trasporto pubblico realmente efficiente, il rischio sarà quello di aver creato l’ennesimo disincentivo a raggiungere Ortigia proprio nel pieno della stagione estiva”.

Questo quanto dichiara Stefano Gentile, presidente comunale di Cna Ristoratori Siracusa, che lamenta la carenza di comunicazione tra il Comune e i rappresentanti degli imprenditori.

“La contestuale attivazione di un sistema di navette che dal parcheggio Von Platen arrivano fino a Ortigia, sebbene sia comunque una buona notizia non può essere l’unica soluzione messa in campo dall’amministrazione – prosegue Gentile – bisogna aumentare i parcheggi scambiatori, ripristinando quello di via Elorina e includendo anche piazza Adda, e incrementare le corse delle navette con tempi di percorrenza certi e ragionevoli in modo tale - conclude Gentile - da limitare i danni e creare tutti i presupposti per una fruizione di Ortigia ancora più comoda".