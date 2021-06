Siracusa, molestie alla ex compagna: divieto di avvicinamento

Non ha accettato la fine della relazione con la ex compagna e ha continuato a molestarla, nonostante i continui ammonimenti.

Da qui il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che ha emesso una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, che è stata notificata ieri. Ma neanche questo ha fermato l'uomo: ieri sera si è presentato nel luogo in cui la donna attualmente risiede e, a seguito dell’intervento della polizia, è stato denunciato.