Vaccini, somministrate in Italia 48,9 milioni di dosi

Sono 48 milioni 933.081 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, pari all'89,5% del totale di quelle consegnate (54 mln 657.886).

Nel dettaglio, 37 mln 404.259 Pfitzer/BioNTech, 5 mln 15.138 Moderna, 10 mln 352.883 AstraZeneca e 1 mln 885.606 J&J.

Lo si apprende dal rapporto on-line del commissario straordinario per l'emergenza, Figliuolo.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose sono 17 mln 284.028, pari al 32% della popolazione over 12.