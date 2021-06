Siracusa, inaugurato l'Integra Corner per l'autonomia socio-economica dei rifugiati

Inaugurato a Siracusa l’Integra Corner del progetto Shubh– Servizi Integrati per l’autonomia socio-economica dei titolari di Protezione Internazionale”. Un progetto che vede collaborare il patronato Inca Cgil nazionale, Arci, Auser e Sunia.

Il progetto, attivo in 7 regioni e 21 territori nazionali, è finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno ed è mirato ad aumentare l’autonomia socio-economica dei rifugiati che hanno ricevuto la protezione internazionale e che necessitano delle migliori condizioni di integrazione con il territorio.

Il progetto, tramite percorsi individuali di formazione, accompagnamento, supporto a problematiche sul mondo del lavoro, abitabilità, approccio culturale e alla socialità, con il supporto della rete dei servizi sul territorio, intende garantire l’inserimento nella società civile italiana per chi fugge da situazioni di conflitto, discriminazione, violenza e sopraffazione.

L'Integra Corner di Siracusa sarà operativo per tre giorni a settimana: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 nella sede dell'Arci in piazza Santa Lucia, venerdì dalle 10 alle 12 presso la sede dell’Inca Cgil in viale Santa Panagia.