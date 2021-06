Priolo, mensa scolastica e trasporto studenti confermati anche per il prossimo anno scolastico

Dovranno essere presentati entro il 1 settembre 2021 le istanze per usufruire dei servizi di mensa, classi primavera, trasporto urbano ed extraurbano.

E' prevista una quota a carico dell’utente che varia in base alla fascia reddituale di appartenenza.

A renderlo noto il sindaco Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio.

Per quanto riguarda il trasporto studenti pendolari, per le istanze presentate oltre il 1 settembre 2021, l’abbonamento verrà rilasciato nel mese successivo a quello autorizzato con determina dirigenziale. Gli abbonamenti consentiranno agli studenti di effettuare, nei giorni di calendario scolastico, due corse: una di andata e una di ritorno.

La Regione siciliana, attraverso i Comuni, garantisce il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso un altro comune per frequentare scuole pubbliche statali e paritarie non esistenti nel comune di residenza.