Siracusa, da domenica bus gratuiti per Ortigia: ecco la linea rossa

Da domenica e fino al 15 ottobre tornano a Siracusa i bus per raggiungere Ortigia gratuitamente lasciando la macchina nelle aree di sosta della città. Ad effettuare il servizio saranno 6 mezzi moderni e confortevoli che sono stati messi a disposizione dall’Ast e che saranno guidati dai loro autisti.

I 5 mezzi faranno capolinea al parcheggio Von Platen e partiranno ogni 20 minuti. All’andata effettueranno una fermata in via Di Natale, due in corso Gelone, una in piazzale Marconi, una in via Malta e una in via Chindemi, subito dopo il ponte Santa Lucia. Da lì i mezzi torneranno indietro effettuando due fermate in corso Umberto e due in corso Gelone per poi raggiungere il capolinea attraverso viale Teocrito.

Il servizio sarà attivo delle 17 alle 2,30 del mattino dopo, sette giorni su sette. La domenica saranno coperte anche le altre ore della giornata a partire dalle 8. La tratta è stata chiamate “Linea rossa” e gli autisti, per distinguersi dagli altri servizi, indosseranno una polo dello stesso colore.

"È un progetto – ha detto il sindaco Italia – che avremmo voluto realizzare lo scorso anno ma che poi si è interrotto a causa della pandemia. Offriamo a tutti la possibilità di raggiungere il centro storico gratuitamente, in maniera confortevole, su bus moderni e ampi per rispettare il distanziamento necessario, dotati di termoscanner all’ingresso e di aria condizionata"

Il servizio ha un costo complessivo di 175 mila euro.

"L’Ast – ha annunciato l’assessore Fontana – ha comunicato la disponibilità di un altro mezzo, questo da sei metri e quindi più piccolo, per percorrere in modo continuativo il periplo di Ortigia così da consentire alla gente di spostarsi da un posto all’altro dell’isolotto. Il messaggio che vogliamo lanciare ai siracusani è di sfruttare questa possibilità per vivere una città con meno traffico. Il tragitto è stato pensato affinché chiunque possa lasciare i propri mezzi nei parcheggi cittadini, compreso quello di piazza Adda che dalle 20, come tutti i posti blu, è gratuito, e poi proseguire comodamente sulle navette in tempi contenuti".

Il trasporto lungo il periplo di Ortigia entrerà in funzione nei prossimi giorni, intanto sarà predisposta la segnaletica per la “Linea rossa”. Alla presentazione di questa mattina erano presenti anche il presidente dell’Ast, Gaetano Tafuri, il dirigente comunale Enzo Miccoli, e il direttore della sede siracusana dell’azienda di trasporti, Antonino Contorno.