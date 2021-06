Centri estivi per i ragazzi, 10 mila euro dalla Fondazione di Comunità Val di Noto

Dieci mila euro destinati dalla Fondazione Val di Noto ad alcuni centri estivi di Siracusa, Floridia, Lentini e Solarino che promuovono attività per i ragazzi.

“Abbiamo deciso di aiutare alcuni progetti di parrocchie, cooperative o associazioni che da tempo hanno attivato dei centri estivi per i ragazzi - ha spiegato il presidente della Fondazione, Giovanni Grasso - le loro attività, quest’anno, assumono una funzione amplificata attesa l’esigenza dei ragazzi di riappropriarsi di quella socialità, fondamentale per una crescita equilibrata, che per lungo tempo non hanno potuto vivere”.