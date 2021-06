Prima conferenza nazionale sul linfedema a Floridia

Al via oggi, 25 giugno, la prima edizione della "Conferenza nazionale sul Linfedema", organizzato dall'Associazione Sos Linfedema onlus, nella sede di Medical Excellence Tv, a Floridia.

Gli ospiti: medici chirurghi, vascolari, angiologi, oncologi, biologi, fisiatri, esperti in linfologia, dirigenti delle istituzioni sanitarie ed esponenti politici ed istituzionali si confronteranno oggi, dalle 9 alle 18, sulle tavole rotonde: "La dignosi, dalla clinica all'imaging: ecografia, linfoscintigrafia, linfangiorisonanza, linfofluoroscopia: utilità, necessità e indicazioni"; "Le cellule mononucleate nel linfedema: le nuove frontiere della ricerca"; "Il ruolo delle aziende nella gestione cronica del linfedema: bende, tutoti, device, elettromedicali, farmaci, integratori: ricerca e aggiornamenti"; "Il ruolo centrale dei certificatori del linfedema primario cronico".

Nel pomeriggio si svolgeranno le tavole rotonde sui temi: "Le terapie all'interno di un processo riabilitativo"; "Il linfedema nella legislazione: criticità nella copertura terapeutico-assistenziale e previdenziale del linfedema. Linee guida ministeriali e linee guida Inps già formulate ma non ancora recepite e tantomeno implementate dalle commissioni. La necessità di uniformare i percorsi diagnostici-terapeutici e le coperture giuridiche del linfedema primario e secondario"; "Linfedema secondario e oncologia: il paradosso della sinapsi funzionale mancatne tras oncologo e linfologo per il paziente con linfedema secondario. La necessità di prevenire ed intervenire tempestivamente".

Sabato 26 giugno, dalle 9 alle 12.45, si susseguiranno le tavole rotonde sul tema:

"Linfedema e linpedema: un cambio di paradigma secondo"; "Le istituzioni a confronto per il linfedema"; "La formulazione e l'acquisizione delle competenze per lo sviluppo delle reti linfologiche regionali secondo un approccio multidisciplinare e multiprofessionale come indicato dalle linee guida internazionali e dalle linee di indirizzo ministeriali per il linfedema"; "Dalla genetica alla farmacologia sperimentale".

Dalle 14 alle 16, si svolgerà la tavola rotonda: "Il ruolo della società scintifiche flebolinfologiche italiane a supporto del malato con il linfedema. Si confronteranno i referenti regionali dell'Associaizone Sos Linfedema onlus che ha organizzato l'evento con il contributo non determinante di: "Juzo Italia" - "Essity Italia", "Natural Bradel" "Cizeta Medicali" "Gruppo Semisan srl".

L'evento è realizzato da Medical Excellence tv, trasmesso in diretta sul canale Facebook dell'emittente e sul canale 86 del digitale terrestre.