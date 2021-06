Pachino, incidente mortale: due indagati per la morte dell'83enne

Novità sul caso dell'anziano di 83 anni, Sebastiano Cammisuli, morto dopo essere stato travolto da un'auto in via Pascoli a Pachino.

A darne notizia la società Studio3A-Valore a cui la famiglia dell'anziano si è affidata per avere giustizia.

"Il Pm Federica Zambon - si legge in una nota - ha formalmente iscritto nel registro degli indagati il 46 anni, costituitosi il giorno dopo il fatto, che deve rispondere innanzitutto di omicidio stradale, e il 34enne per autocalunnia in concorso con il primo, a cui pure viene contestato anche questo reato. La prima versione dell'accaduto fornita da questultimo che si era presentato come colui che era alla guida della Mitsubishi, sarebbe servita a coprire il fatto che il 46enne non aveva la patente di guida".

Il sostituto procuratore ha inoltre, disposto l’esame autoptico sulla salma della vittima per stabilire con certezza le cause della morte dell’anziano, incaricando come proprio consulente tecnico il medico legale Maria Francesca Berlich: l’incarico sarà conferito domani, sabato 26 giugno alle 10 e l’esame inizierà a seguire. Alle operazioni peritali parteciperà, come consulente medico legale di parte per la famiglia Cammisuli, anche il medico legale della famiglia, Antonino Trunfio, messo a disposizione da Studio3A-Valore.