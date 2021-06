Riserva Cavagrande, conferenza dei servizi per la riapertura del sentiero Scala Cruci

“Nuova tappa per la riapertura del sentiero Scala Cruci, nella Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, non fruibile da quando, nel 2014, un incendio distrusse gran parte del sito”.

Lo rileva la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che annuncia per fine luglio, con ogni probabilità giorno 28, la conferenza dei servizi sul progetto definitivo della messa in sicurezza della Riserva.

L’ufficio del Genio civile di Siracusa ha indetto la riunione per acquisire i pareri degli enti coinvolti: Comune di Avola, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale di Palermo, Servizio 16 per il territorio di Siracusa, Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa e Ispettorato ripartimentale foreste di Siracusa.

“Si tratta di un passaggio fondamentale - spiega la vicepresidente della commissione Antimafia - per procedere con l’avanzamento dell’iter dei lavori in una zona, come la Riserva di Cavagrande, di grande interesse turistico e naturalistico, affinché possa tornare nuovamente fruibile il prima possibile”.