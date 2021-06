Siracusa, 37enne con 11 dosi di cocaina: arrestato

Servizio antidroga in via Santo Amato dove gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto numerose dosi di marijuana e hashish pronte per essere vendute. Inoltre, un uomo di 37 anni è stato arrestato e un 21enne denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Il 37enne è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e di 350 euro circa, probabile provento dell’attività di spaccio: per lui sono stati disposti i domiciliari.

Sempre in Via Santi Amato, un altro giovane, di 25 anni, trovato in possesso di 0,20 grammi di cocaina e 0,58 grammi di marijuana, nonché della somma di 180 euro in banconote da piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Anche per lui denuncia per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.