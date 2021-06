Siracusa, Nuova Acropoli: "Donateci attrezzi per continuare a prenderci cura del Tempio di Apollo"

Sos dei volontari di Nuova Acropoli che dal 2009, in virtù di una convenzione a titolo gratuito stipulata con la Soprintendenza, si occupano della cura del Tempio di Apollo, uno dei monumenti simbolo di Siracusa. E lo hanno fatto, tagliando l’erba, rimuovendo i rifiuti e svolgendo piccole manutenzioni fino ad aprile 2021 con cadenza mensile.

"Durante tutti questi anni - si legge nella nota dell'associazione - i volontari hanno sostenuto tutte le spese necessarie allo svolgimento del servizio, dall’acquisto di sacchi e accessori a quello di attrezzature specifiche, come tosaerba, decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe, cesoie per potatura e del carburante per attivarli. Adesso però l’attrezzatura si è deteriorata e non è più utilizzabile e la mancanza di fondi non permette di acquistarne di nuovi".

Da qui l'appello lanciato dalla presidente di Nuova Acropoli Siracusa Elga Daniele: " I volontari non hanno intenzione di abbandonare il monumento di cui si prendono cura da molti anni con dedizione, chiediamo pertanto l’aiuto di chiunque volesse contribuire a donare attrezzi utili, scrivendo a siracusa@nuovaacropoli.it".