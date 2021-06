Siracusa, via ai lavori per i 4 solarium: pronti entro una ventina di giorni

Al via lunedì prossimo i lavori per la realizzazione dei quattro solarium a mare e di altre opere funzionali ad un utilizzo più agevole e sicuro di alcune spiagge lungo il litorale. L’impegno di spesa è di poco più di 110mila euro.

I solarium saranno installati nei pressi di Forte Vigliena, alla Sbarcadero Santa Lucia, nella zona dei “Ru Frati” ed uno nell’aria di via Cassia, alla Mazzarrona. I lavori si concluderanno dopo 20/25 giorni.

“Dopo l’anomala estate del 2020 - dichiara li sindaco Francesco Italia- Siracusa si appresta a rendere fruibile il suo mare in città, ma anche mare accessibile, idea progettuale alla quale stiamo lavorando”.

Il primo solarium ad essere realizzato sarà quello dello Sbarcadero Santa Lucia. Con una superficie di circa 180 metri quadrati, sarà collocato a ridosso del pontile sul versante esterno e sul mare aperto.

ll secondo solarium, quello dei “Ru frati”, avrà una forma geometrica irregolare. La piattaforma che si appoggerà alla terraferma. Saranno realizzati una scaletta di accesso al mare larga 1 metro e mezzo con gradini “grigliato in vetroresina”; ed un camminamento dall’inizio della scogliera fino al congiungimento con la piattaforma. L’intero percorso, allo stato degradato, sarà oggetto di una pulizia straordinaria.

Il terzo solarium, quello di via Cassia, avrà una forma allungata con una larghezza di 5 metri, e si svilupperà sullo specchio d'acqua, in adiacenza alla linea di costa, con una superficie totale di circa 180 metri quadrati. Saranno realizzate due scalette di accesso al mare, delle dimensione di 1 metro e mezzo di larghezza, con gradini “grigliato in vetroresina”. Sarà inoltre realizzata una passerella che mediante rampe e gradini permetterà di superare il dislivello che conduce alla zona della scogliera.

Infine l’installazione del Forte Vigliena in Ortigia prevede due differenti piattaforme, poste su due livelli, collegate per mezzo di una scaletta. La piattaforma di accesso sarà raggiungibile con una passerella, mentre un’altra di collegamento fra gli scogli più grandi permetterà di aumentare la superficie fruibile. Saranno installate due docce.

Previsti infine alcuni interventi a supporto degli accessi al mare: una rampa di 2 metri e mezzo a Fontane Bianche, vicino al parcheggio che da accesso alla spiaggia “Camomilla”; la ricostituzione del calpestio in terra della rampa di accesso alla spiaggia “Costa del Sole”, all’Arenella; i ripristini del piede della scala della spiaggetta di Ognina e della scala in muratura in via Dandolo, in contrada Fanusa.