Siracusa, presentato il progetto “Distanti ma Vicini”

Laboratori di alfabetizzazione digitale si svolgeranno ad Augusta e a Siracusa in 10 giornate e interesseranno in totale 50 persone anziane o fragili, 25 per città, alle quali sarà donato anche un dispositivo mobile di ultima generazione.

Questo prevede il progetto sociale “Distanti ma Vicini”, realizzato da Cna Pensionati in collaborazione con Cna Impresasensibile Onlus.

Presenti all’incontro di presentazione questa mattina Pippo Gianninoto, Segretario Provinciale di Cna Siracusa, Lucia Arsì, la nuova presidente territoriale di Cna Pensionati, padre Angelo Saraceno, parroco della Parrocchia di Santa Lucia ad Augusta e responsabile della diocesi per la pastorale sociale e del lavoro e padre Claudio Magro, parroco della Parrocchia Sacra Famiglia a Siracusa nonché presidente dell’associazione Onlus Associazione Nazionale San Paolo. Collegati in via telematica hanno partecipato il segretario regionale di Cna Pensionati Sicilia Mario Filippello e il segretario nazionale, nonché responsabile di Cna Impresasensibile Onlus Filippo D’Andrea.

"Oltre al male fisico e al rischio sanitario, per i nostri anziani la pandemia - ha detto Lucia Arsì - ha rappresentato in molti casi un grave distacco dagli affetti familiari, ai quali proprio la tecnologia ha potuto supplire grazie alla collaborazione dei figli e dei nipoti; in altri casi però – prosegue – non è stato possibile usufruire delle soluzioni tecnologiche disponibili per comunicare in sicurezza, per mancanza di possibilità o più frequentemente delle necessarie competenze minime".