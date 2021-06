Avola, si insendia il tavolo del centrodestra: unità di intenti tra Fdi, Fi e Diventerà Bellissima

Si è insediato ieri ad Avola, convocato dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, il tavolo del centrodestra con la partecipazione di Diventerà Bellissima e Forza Italia.

Assenti, come avevano preannunciato ieri, Lega Sicilia, Udc, Mpa e Cantiere Popolare.

E' stato, quello tra Fdi, Forza Italia e Diventerà Bellissima, un primo confronto per stabilire le regole per le scelte programmatiche future e per la scelta del futuro sindaco con l'apertura alle liste civiche, alle realtà sociali, di volontariato. Ha partecipato anche il sindaco Cannata.

"Non si sono fatti nomi - è stato precisato da Carmelo Pisanu per Diventerà Bellissima, Fabio Cancemi e Paolo Fazzino rispettivamente responsabile zona Sud e coordinatore cittadino Forza Italia e da Fabio Iacono e Giuseppe Costanzo per Fratelli d’Italia - ma è stata esplicitata l'intenzione di condividere un percorso unitario".