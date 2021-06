In zona bianca da lunedì, incrementati i servizi nelle località turistiche

Da lunedì in zona bianca, tutte le principali località turistiche hanno registrato un sensibile aumento di persone in strada sui quali vigilano i Carabinieri per garantire comunque le ultime prescrizioni imposte dalla normativa anti covid tra cui l’obbligatorietà dell’uso della mascherina e del distanziamento.

Incrementati dai carabinieri della Compagnia di Noto il numero dei servizi esterni nei luoghi maggiormente affollati di turisti tra cui Marzamemi, Noto, Avola e Palazzolo per sensibilizzare soprattutto i più giovani a non abbassare la guardia.

I servizi anti covid proseguiranno nei prossimi giorni per verificare il rispetto della normativa vigente nelle discoteche e nei locali dove maggiore è il rischio di assembramento.