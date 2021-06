Priolo, al via la riqualificazione della strada di ingresso sud

Il Comune di Priolo in accordo con l’ex Provincia regionale di Siracusa per il ripristino del tratto di strada che collega la ex ss 114 con Priolo, ingresso sud. "Si ripristina così un tratto di strada che versa da tempo in condizioni critiche - commenta il sindaco di Priolo, Pippo Gianni - con grave pericolo per la sicurezza dei mezzi in transito". Il sindaco Gianni raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione ai lavori in corso e ai cartelli che indicano gli interventi di scarificazione che partiranno lunedì mattina.