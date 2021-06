Siracusa, violento incendio in via Elorina: il fuoco assedia una struttura ricettiva

Fiamme alte e roghi diffusi hanno letteralmente assediato una struttura ricettiva in via Elorina a Siracusa proprio di fronte ad un noto ristorante appena fuori città.

Il fumo era visibile da lonano. Il fuoco è partito dal canneto e poi il vento ha favorito il diffondersi dell'incendio che ha distrutto il verde, palme e piante a basso fusto, che c'erano tutto intorno all'immobile.

In attesa dell'arrivo del vigili del fuoco, a cercare di arginare le fiamme c'era il custode che si è dato da fare con mezzi di fortuna.

La struttura ricettiva era ancora chiusa quindi è stato scongiurato il pericolo per gli eventuali ospiti.

Per vedere il VIDEO della DIRETTA clicca QUI