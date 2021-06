Siracusa, violazione dei domiciliari: trasferito in carcere un ladro seriale

Per quanto fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari per una serie di furti, non veniva trovato in casa durante i controlli della polizia. Per questo motivo un siracusano di 46 anni è stato trasferito in carcere. La relativa ordinanza di custodia cautelare è stata, emessa dalla Corte di Appello di Catania. Ordine di carcerazione - questa volta emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa - anche per un 68enne, anch'egli già agli arresti domiciliari, ma per reati inerenti gli stupefacenti commessi nelle province di Siracusa, Catania e Napoli. L’uomo deve scontare ancora una pena di due anni, sei mesi e diciotto giorni di reclusione. Denunci, invece, per un siracusano di 42 anni, accusato di aver violato la misura limitativa della libertà personale cui è sottoposto ed essere evaso dai domiciliari, nonchè un marocchino 33enne, per violazione delle leggi sull’immigrazione, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Lo straniero, senza fissa dimora, è stato sorpreso a bivaccare nei pressi di piazza Duomo e, alla vista della Polizia, si è scagliato contro gli agenti i quali, dopo averlo bloccato e condotto in questura, hanno accertato che la sua presenza nel territorio nazionale era irregolare e che pertanto aveva violato le leggi sull'immigrazione.