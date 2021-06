Il Centro per l'impiego e l'Inps restano a Noto: arriva la delibera di giunta

Gli uffici del Centro per l’Impiego e dell’Inps non si sposteranno da Noto.

A darne notizia è il sindaco Corrado Bonfanti: "Ieri mattina - riferisce - abbiamo approvato la delibera di giunta per la stipula del contratto di affitto di una parte dell’edificio che già ospita gli uffici dell’Inps in contrada Santa Croce e che presto ospiterà anche gli uffici del Cpi. Il progetto ambizioso di un polo unico di servizi integrati - conclude - è destinato a diventare realtà".

Una notizia che mette fine anche alle tante polemiche che negli ultimi mesi hanno riguardato il destino del Centro per l'impiego di via Ruggero Settimo, costretto - complice la pandemia e l’attivazione dello smartworking - ad un momentaneo trasferimento a Siracusa.

Intanto nelle more della sistemazione dei locali, il Cpi ritorna negli uffici di via Ruggero Settimo.