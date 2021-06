Siracusa: è scomparso Emanuele Monterosso, decano dei consulenti del lavoro

Consulenti del Lavoro della provincia di Siracusa in lutto per la grave perdita di un decano, Emanuele Monterosso, scomparso oggi.

Monterosso è stato presidente provinciale e dirigente nazionale di categoria; esperto giuslavorista, fu padre fondatore dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro.

“Con lui si spegne un pezzo di storia di tutta la categoria - dichiara Antonino Butera, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa - una persona di ineguagliabile spessore umano e professionale che lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Ci uniamo al dolore della moglie Aurora, compagna e solido appoggio della vita di Emanuele".

I funerali saranno celebrati oggi nella chiesa del Sacro Cuore alle 10.