Palazzolo Acreide, 450mila euro per la riqualificazione del centro storico

Un finanziamento di 450mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del centro storico di Palazzolo Acreide.

Il sindaco, Salvatore Gallo, ha ricevuto assicurazioni, in tal senso, dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

Gli interventi serviranno a migliorare i livelli di sicurezza e di fruibilità delle aree pubbliche, a ridurre i danni in caso di un eventuale evento sismico, a migliorare lo stato del decoro urbano delle aree presenti nel progetto, a tutelare l’ambiente e i beni culturali e a prevenire il rischio idrogeologico.

Gli interventi riguarderanno la zona che comprende piazza del Popolo, via Bando superiore, via Catullo, via Orologio, via Grotte, via Matrice, piazza Aldo Moro, via Roma, piazza S. Paolo, piazza Umberto I, via Bando inferiore.