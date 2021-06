Siracusa, parcheggio Talete: al via gli interventi di adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico

Al via nella giornata di oggi a Siracusa i lavori di riqualificazione del parcheggio Talete con l'adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico della struttura. Per permettere l’esecuzione dei lavori è stata disposta la chiusura temporanea della struttura. L’ordinanza inibisce l’ingresso e la sosta all’interno per il periodo dell’esecuzione dei lavori programmati.

A darne notizia nella tarda serata di ieri è il dirigente del Settore Trasporti e Diritto alla Mobilità, Enzo Miccoli.

Si tratta di interventi propedeutici al rinnovo del certificato di prevenzione incendi scaduto, la cui pratica è già arrivata al comando provinciale dei vigili del fuoco e attende solo i documenti sull'effettuazione degli adeguamenti per poter essere esitata.

Si prevedono 15 giorni di lavori.

Sulla vicenda negli ultimi giorni era stato sollevato un polverone con il Comitato Levante libero che proprio ieri aveva lanciato l'idea di poter ricorrere ad una class action.