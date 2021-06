Siracusa, intimidazione a tabaccheria di via Piave: sit in di mobilitazione contro il racket

Esponenti dell'associazionismo antiracket, commercianti, istituzioni, politici, associazioni di categoria: c'erano proprio tutti oggi pomeriggio in via Piave per partecipare al sit in di solidarietà e mobilitazione a supporto di Alessandro e Francesco Cassarino, i due fratelli, titolari della tabaccheria che il 14 giugno scorso è stata oggetto di un attentato intimidatorio.

E in considerazione del fatto che i due fratelli sono dirigenti storici dell'antiracket siracusano, allora è chiaro che quanto accaduto assume una valenza diversa: "Colpire loro per mandare un messaggio a tutti gli altri".

Ma come hanno detto tutti, a cominciare dal sindaco Francesco Italia: "Siracusa non torna indietro ai tempi bui della paura".

E così oggi il sit in organizzato dall'associazione antiracket di Siracusa per ripetere a tutti: "Alle prime avvisaglie di richieste estorsive, denunciate. Non sarete soli".

Per GUARDARE la DIRETTA da via Piave CLICCA QUI