Siracusa, è scomparso il prof. Francesco Porzio: il ricordo degli ex alunni della V B

Un omaggio al prof. Francesco Porzio, scomparso a 73 anni, da parte degli ex allievi della 5B dell'anno scolastico 1985-1985.

"Il prof. Francesco Porzio - scrivono - all’Istituto Enrico Fermi di Siracusa ha forgiato generazioni di tecnici coltivando sempre con i suoi allievi un rapporto umano che andava sempre al di là degli anni di studio.

Docente di elettronica, è stato fra i primi insegnanti della nostra zona a trattare i temi dell’informatica che oggi ha tanto pervaso la nostra vita e il nostro lavoro, facendoci cogliere il lato utile e di progresso della tecnologia . Con lui scompare un docente, un amico, un innovatore, un padre per più generazioni di alunni".

In calce la firma di Corrado Papa, Carmelo Baio, Giovanni Colombo, Marcello Maltese, Antonio Nicotra, Gaetano Bazzano, Sebastiano Trombatore, Tony Laudani, Giuseppe Perricone, Pino Ranno e Giuseppe Infantino.